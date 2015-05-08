В Керчи с 14 августа по 11 сентября сотрудники муниципального контроля проинспектируют 42 садоводческих кооператива на предмет благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Основное внимание будет уделено соблюдению Правил благоустройства в части покоса травы, уборки территории кооперативов, наличию контейнерных площадок, а также их содержанию, наличию договоров на вывоз ТБО (твердых бытовых отходов).