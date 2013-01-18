Иконы лидируют среди вывозимых из Крыма культурных ценностей, выявляемых сотрудниками Крымской таможни. Об этом РИА Крым сообщил начальник Крымской таможни, полковник таможенной службы Владимир Авраменко, - передает Керчь.ФМ.

«Перемещения данных товаров не запрещены. Просто есть определенный разрешительный порядок. И прежде чем лица планируют вывозить или ввозить такого рода товары, требуется просто разрешение специалистов, которые дают оценку возможности вывоза. Они дают оценку как на предмет культурной ценности, так и на предмет исторической ценности, и, исходя из этого, уже принимается решение, разрешать либо не разрешать вывоз», — пояснил он.

По словам руководителя Крымской таможни, отказ от декларирования таких товаров влечет за собой возбуждение административных дел.

«Практика показывает, что, как правило, такие иконы изымаются и дальше передаются либо в епархию, либо в министерство культуры (России — ред.), уже после принятия процессуальных решений, судебных», — рассказал Авраменко.

В связи с этим он призвал граждан через сайт Крымской таможни обращаться за необходимыми разъяснениями, чтобы получить полноценный компетентный ответ.

«Если говорить об услуге консультирования, то она предусматривает сроки рассмотрения обращения до 30 дней. В силу определенной загруженности (сотрудников службы — ред.) в пик сезона (летнего курортного — ред.) лучше, конечно, это делать заблаговременно. Мы стараемся в кратчайшие сроки рассматривать (обращения — ред.)», — отметил Авраменко.