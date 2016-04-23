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5 Новости » Общество В категориях:

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Администрация Керчи планирует на ремонт 12 остановок потратить 2 млн рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на заключение контракта по текущему ремонту, поставке, монтажу остановочных павильонов на сумму 2 000 000 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ. Согласно технической части планируется отремонтировать 12 остановок: - Площадь Ленина; - Кирова 22 СРЗ; - Кирова 17 Исполком; - Еременко,31; - Еременко (речка Мелек-Чесме); - Еременко Автовокзал (речка Мелек-Чесме); - Музей (Свердлова,14); - Музей (Свердлова,24); - Военкомат (Свердлова,50); - Военкомат (Свердлова,23); - Босфорский (Свердлова, 84); - Босфорский (Свердлова, 35). Комплекс работ включает в себя: Также, объявили еще один тендер на выполнение работ по текущему ремонту остановочных павильонов. Его сумма 266 000 рублей. За эти деньги должны привести в порядок остановки: Пионерская-2 шт. Нижний Солнечный - 2 шт., Верхний Солнечный-2 шт., Школьная-1 шт., Дружба-2 шт., Стадион-1 шт., Босфорский-2 шт. Военкомат-2 шт., Ж/д-1 шт., Марат-4 - 2 шт., Музей- 2 шт. Срз-1 шт., Пл. Ленина-1 шт., Еременко - 2 шт.

Служба новостей Керчь.ФМ

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