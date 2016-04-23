Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на заключение контракта по текущему ремонту, поставке, монтажу остановочных павильонов на сумму 2 000 000 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ.
Согласно технической части планируется отремонтировать 12 остановок:
- Площадь Ленина;
- Кирова 22 СРЗ;
- Кирова 17 Исполком;
- Еременко,31;
- Еременко (речка Мелек-Чесме);
- Еременко Автовокзал (речка Мелек-Чесме);
- Музей (Свердлова,14);
- Музей (Свердлова,24);
- Военкомат (Свердлова,50);
- Военкомат (Свердлова,23);
- Босфорский (Свердлова, 84);
- Босфорский (Свердлова, 35).
Комплекс работ включает в себя:
Также, объявили еще один тендер на выполнение работ по текущему ремонту остановочных павильонов. Его сумма 266 000 рублей. За эти деньги должны привести в порядок остановки: Пионерская-2 шт. Нижний Солнечный - 2 шт., Верхний Солнечный-2 шт., Школьная-1 шт., Дружба-2 шт., Стадион-1 шт., Босфорский-2 шт. Военкомат-2 шт., Ж/д-1 шт., Марат-4 - 2 шт., Музей- 2 шт. Срз-1 шт., Пл. Ленина-1 шт., Еременко - 2 шт.
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