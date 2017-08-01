Власти Керчи решили направить средства, полученные для строительства полноразмерного футбольного поля с синтетическим покрытием, на возведение стадиона для мини-футбола. Об этом журналистам Крыминформа сообщил заместитель главы администрации Керчи Евгений Адаменко, - передает Керчь.ФМ

«Керчь участвует в федеральной целевой программе (ФЦП) по строительству футбольных полей, – сообщил Адаменко. – Мы приняли решение, чтобы максимально эффективно расходовать денежные средства, в районе запасного поля единственного муниципального стадиона Керчи построить практически ещё один мини-футбольный стадион».

Он отметил, что стадион будет оснащён мини-футбольным полем с современным синтетическим покрытием, трибунами на 200 человек, мачтами освещения и современным табло. Сейчас проект стадиона проходит Главгосэкспертизу. Планируется, что он будет построен уже в октябре текущего года. Стоимость строительства составит 21,2 млн рублей. При этом 10 млн рублей будет выделено из муниципального бюджета Керчи, а 11,2 – из федерального.

Напомним, в Керчи в этом году обещают построить новое футбольное поле