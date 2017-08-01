Комитет конкурентной политики Республики Крым объявил конкурс на создание за 28,9 млн рублей базовой инфраструктуры системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

Согласно документам, электронный аукцион, на котором выберут победителя, пройдёт 28 августа.

Исполнитель должен будет поставить, смонтировать и произвести пуско-наладочные работы поставленного комплекса в течение 45 дней с даты заключения государственного контракта.

Программно-технический комплекс предназначен для обеспечения приёма вызовов от населения по единому телефонному номеру 112 с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, хранения информации в «Системе-112». Заказчиком выступает МЧС Крыма.