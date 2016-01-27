В Крыму с 9 по 11 августа сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие под условным названием «Мотоциклист». Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ

Особое внимание инспекторов ДПС уделяется пресечению нарушений ПДД.В том числе: управление в состоянии опьянения, без водительских и регистрационных документов, без мотошлема, технически неисправным, незарегистрированным в установленном порядке транспортом, с поддельными номерами узлов (агрегатов) и т.д.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям мототехники основные обязанности при управлении транспортным средством: передвигаться только в мотошлеме, использовать средства защиты (чем они качественнее, тем выше безопасность); передвигаться с ближним светом фар – данное требование распространяется на все виды транспортных средств, в том числе и на мототранспорт; соблюдать установленный скоростной режим; при осуществлении маневров контролировать дистанцию и боковой интервал; при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости целесообразно иметь на одежде предметы со светоотражающими элементами.

Ведомство отмечает, что что за последнюю неделю в Крыму произошло 19 аварий с участием мотоциклистов, в результате которых 2 участника погибли и 13 получили травмы различной степени тяжести.

Фото: интернет