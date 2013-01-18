Жюри конкурса в ходе голосования определило лучшие песни и стихотворения, посвященные строительству Крымского моста, - передает Керчь.ФМ.

Первое место заняла композиция Леонида Чернышева из города Иваново.

Как пишет инфоцентр «Крымский мост», Леонид работает водителем при госпитале для ветеранов, воспитывает двоих детей – Марусю, которой исполнилось 11 лет, и Владимира, ему 14. 30 лет назад работа привела его в Крым и впечатления от полуострова вдохновили на песню про мост. Исполнение своих сочинений под гитару для Леонида – любимое занятие в свободное время. За 20 лет он написал около 10 композиций.

«Когда прочитал слова этой песни детям, они сказали, что нельзя держать ее на полке, и уговорили отправить на конкурс. Родилась она просто: представил эту большую стройку, которая очень нужна. Крымский мост – это действительно что-то грандиозное, стройка века. Его ждут с нетерпением. Уже скоро движение откроют – автомобильное и железнодорожное. Насколько проще будет попасть в Крым – это райское место на Земле», - рассказал Леонид Чернышев.

На втором месте - песня Валерия Зимина и Ивана Хиневича из города Дзержинска в Белоруссии. Соавторы и родственники – зять и тесть – рассказали о мечте поколений соединить мостом Крым и Кавказ. Написать стихи Валерия вдохновили воспоминания о Крыме: в Севастополе он начинал путь морского офицера. Иван – автор музыки – сравнил значимость проекта Крымского моста с Байкало-Амурской магистралью, в строительстве которой принимал участие его отец.

«Такой проект, безусловно, войдёт в историю. Видно его масштаб, от которого дух захватывает. Хотелось бы побывать на этой стройке, посмотреть, а потом проехать по мосту, как в нашей песне поется», - рассказал Валерий Зимин.

Третье место в соревновании песен заняла работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы. Владимир – профессиональный композитор, а Евгений – пилот авиации, поднимает в небо самолеты и ведет путевой поэтический дневник. Евгений посвящает свои стихи знаковым событиям в России. Песня про Олимпийский огонь на стихи Евгения Челахова и музыку Владимира Грачева была исполнена в Сочи – столице Зимних игр 2014 года.

«Песня про Крымский мост – наша новая совместная работа. Идея написать стихи родилась задолго до начала большой стройки и объявления конкурса. На это вдохновили рассказы моего деда – Михаила Павловича Прилуцкого, участника Великой Отечественной войны, защитника Крыма. Он поделился со мной своей мечтой – проехать по мосту через Керченский пролив, говорил о важности соединения двух берегов. Мы с Володей мечтаем, чтобы песня про мечту деда прозвучала на открытии движения по мосту», - рассказал Евгений Челахов.

Песня-победитель Леонида Чернышева будет представлена в исполнении звезды российской эстрады на международном конкурсе «Новая волна», который пройдет в Сочи с 8 по 15 сентября этого года. Ее автор вместе с семьей также получит возможность посетить этот конкурс.

Композиция, занявшая второе место, прозвучит 18 ноября этого года в исполнении звезды российской эстрады на ежегодном песенном шоу «Ээхх, Разгуляй!», которое радио «Шансон» проводит в СК «Олимпийский».

Авторы песни, занявшей третье место, получат возможность исполнить свою композицию в прямом эфире миллионам слушателей радиостанции «Авторадио», информационного партнера конкурса.

Среди стихотворений наиболее высокую оценку жюри получили 4 работы. Первое место с одинаковым количеством голосов разделили произведения «Десять минут» Ольги Мерзляковой из Саяногорска и «Седьмая глава» Екатерины Кобзарь из Орла.

Ольга Мерзлякова окончила Красноярский институт цветных металлов, работала на производстве, в настоящее время работает в страховой компании. У нее четверо детей и пятеро внуков. Екатерина Кобзарь рада строительству моста и мечтает поехать в Крым вместе с семьей на своей машине.

На втором месте - стихотворение Эльдара Ахадова из Нового Уренгоя. Третье место получила работа преподавателя колледжа культуры и искусств из Минусинска Александра Давыдова.

Четверо финалистов конкурса стихов получат приглашение в студию «Авторадио» и смогут прочитать свои произведения в прямом эфире. Стихотворения, разделившие первое место, также будут опубликованы на страницах информационного партнера конкурса газеты.

stihi_pobediteli.docx [82,29 Kb] (cкачиваний: 15)

Посмотреть онлайн файл: stihi_pobediteli.docx

Все победители в двух номинациях - авторы песен и стихов - также получат приглашение посетить стройплощадку Крымского моста с подробной экскурсией по объекту.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем участникам, которые подарили столько счастливых мгновений, - призналась Лариса Вербицкая. – Все то, что было создано и не названо победителем, не вошло в число победителей, всё имеет право на жизнь. Произведения крепкие, зрелые, интересные, поэтичные, романтичные, очень разные. И все они об одном, о том, что нас объединило – это тот самый желанный Крымский мост».

«Там десятки работ, которые не должны кануть в вечность. Они должны являться общественным достоянием. Конечно, нужно выпускать альбом, выпускать сборник стихов, - рассказал Олег Газманов. – Крымский мост, – это действительно огромный мост, который соединяет Крымский полуостров с материковой Россией, это великий проект. Я понимаю многих авторов, которые пишут об этом, и пишут интересно».

Как отмечает пресс-служба, на конкурс поступило много интересных работ, и наиболее яркие произведения войдут в музыкальный и поэтический сборники «Крымский мост». В настоящее время музыкальные и литературные редакторы работают над формированием таких сборников.

Принято также решение отметить самых юных и самых старших участников конкурса специальными памятными призами. Подарки с символикой проекта моста вручат шестилетнему Ивану Франку из Москвы за песню «Я маленький мостик», восьмилетнему Кириллу Грачеву из Воронежа за стихотворение «Крымский мост», а также 92-летней Людмиле Зайцевой из Нижегородской области и участнику Великой Отечественной войны Александру Семеняченко из станицы Ленинградской в Краснодарском крае - в январе 2017 года ему исполнилось 99 лет.

Напомним, конкурс стартовал с начала лета. за два месяца поступило более 2,5 тыс заявок