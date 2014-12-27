В Керчи в преддверии праздника Дня физкультурника в администрации чествовали тренеров, спортсменов, преподавателей и ветеранов спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В торжественном собрании приняли участие глава муниципального образования Николай Гусаков, глава администрации города Сергей Бороздин и его заместитель Дилявер Мельгазиев.

«Глава администрации города Сергей Бороздин поблагодарил тренеров и преподавателей за их труд, за то, что открывают и воспитывают талантливых спортсменов, которые прославляют наш город на региональных и международных соревнованиях», - пишет ведомство.

Лучшим представителям физкультурно-спортивной сферы города Сергей Бороздин вручил городские и министерские награды.

Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью Виталий Кальченко также поощрил грамотами тренеров и преподавателей физической культуры за активное участие в спортивной жизни города.