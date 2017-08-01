В Крыму специалисты-пиротехники Главного управления МЧС России по Республике Крым провели операцию по обезвреживанию двух взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Так, накануне в службу спасения обнаружили подозрительный предмет, по виду напоминающий взрывоопасный. Вместе с этим, местные жители обнаружили еще одну опасную находку в районе заброшенных фруктовых садов.

Для проведения пиротехнических работ на место прибыли специалисты отделения пиротехнических работ специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В ходе мероприятий специалисты-пиротехники идентифицировали боеприпасы: немецкая фугасная авиационная бомба весом 50 кг (SC-50) и зажигательная авиационные бомба весом 250 кг (ЗАБ-250) времен Великой Отечественной войны.

Обе авиабомбы успешно извлекли, погрузили на специальный автомобиль и доставили на полигон.