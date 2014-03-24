Ограничение юридических лиц в потреблении электричества и запуск генераторов позволили не отключать население Крыма от электроснабжения в часы вечерних максимумов 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба «Крымэнерго», - передает Керчь.ФМ.

«10 августа благодаря введению графиков ограничения мощности потребителей – юридических лиц, а также запуску резервных источников энергоснабжения с 19.00 по 23.00 графики временного отключения не вводились», – говорится в сообщении «Крымэнерго» и уточняется, что всего в Крыму было запущено 106 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 18 МВт.

В компании отметили, что на «Крымэнерго» введён особый режим работы до момента снижения температуры воздуха до климатической нормы. Организовано круглосуточное дежурство высшего руководящего состава, круглосуточно работает штаб электросетевого комплекса предприятия. Во всех структурных подразделениях «Крымэнерго» выполняются ежедневные внеплановые обходы оборудования и линий электропередачи, усилен контроль за работой маслонаполненного оборудования. Также проводится тепловизионный контроль контактных соединений наиболее загруженных элементов электрической сети.

Графики временного отключения потребителей электроэнергии были введены в Крыму 7 августа. Они применялись три дня подряд в период вечерних максимов в связи с ростом потребления электроэнергии в Крыму, связанного с аномальной жарой. 7 августа в Крыму был зафиксирован абсолютный рекорд потребления электроэнергии – 1 249 МВт.

Напомним, график веерного отключения электроэнергии в Керчи на август