В Керчи рабочая группа в составе сотрудников управления муниципального контроля, управления экономического развития, ветеринарной службы, управления экологического надзора, а также налоговой службы провели плановый рейд по борьбе со стихийной торговлей в районе ул. Войкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.

В ходе мероприятия выявили факт реализации молочной продукции в месте, не установленном для этих целей. Это является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.1 Закона Ре6спублики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

Сотрудник управления муниципального контроля по факту данного административного правонарушения на гражданку составил протокол № 535. Также должностное лицо ветеринарной службы составило протокол за нарушение ветеринарных норм.

Более внушительным законным влиянием на пресечение стихийной торговли обладают должностные лица территориального отдела Роспотребнадзора по г.Керчи и Ленинскому району, которые уполномочены накладывать арест на товар.

«Однако сотрудники Роспоребнадзора не приняли участие в рейде, будучи о нем заранее оповещены», - подчеркнули в администрации.

Фото: пресс-служба