В связи с устойчивой жаркой погодой во многих регионах Крыма уровень пожарной опасности достиг наивысшего пятого класса. За прошедшую неделю силами подразделений Федеральной противопожарной службы по Республике Крым было ликвидировано 279 загораний на открытых территориях полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Наиболее пострадали от загораний в этот период густозаселенные территории и муниципальные образования полуострова, а именно: г. Керчь, Симферополь, Феодосия, Ленинский, Сакский и Симферопольский районы.

По-прежнему, одной из распространенных причин возникновения загораний на открытых территориях является несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, то есть, так называемый человеческий фактор.

В этом направлении инспекторским составом Государственного пожарного надзора проводится комплекс мероприятий по предупреждению возгораний в экосистемах Крыма, в рамках которых специалисты проводят встречи с людьми, доводят основные правила пожарной безопасности и приводят статистические данные по количеству происшествий.

«Помимо основной деятельности по предупреждению пожаров и загораний в экосистемах полуострова, большое значение оказывает работа добровольцев, которая влияет на оперативность в борьбе с огненной стихией», - отметили в пресс-службе.

Спасатели МЧС России обращаются к жителям и гостям полуострова с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности!

«Также если вы стали свидетелем загорания на открытой территории, не оставайтесь равнодушными! Немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101»!».

Напомним, в воскресенье больше всего возгораний на полуострове произошло в Керчи

Фото: пресс-служба