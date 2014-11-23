Должностные лица Крымской таможни и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым установили факт ввоза на территорию Крыма продуктов питания с сокрытием от таможенного контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни, - передает Керчь.ФМ

Так, используя в своей работе современные технические средства пограничного и таможенного контроля, сотрудники ведомств установили, что транспортное средство имеет специально изготовленный тайник (двойное дно).

После демонтажа конструкции в конструктивных полостях днища автомобиля в местах, не предназначенных для хранения товаров, было выявлено более 55 килограммов колбасных изделий производства Украины и 4 полуторалитровые бутылки с медом.

Всю продукцию изъяли. В настоящее время в отношении гражданина Украины возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 16.1 и 16.3 КоАП Российской Федерации.