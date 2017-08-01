Управление МВД России по г. Керчи информирует граждан о возможности получения различных видов государственных услуг, представляемых МВД России. В том числе услуги можно получить в электронном виде: прием заявлений и выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, фактов уголовного преследования, реабилитации жертв политических репрессий, выдача, замена водительских документов, государственных регистрационных знаков на транспортных средства, оформление и выдача свидетельств, разрешений на оружие, оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, предоставление адресно-справочной информации и другие.

Об этом сообщат пресс-служба УМВД России по г. Керчи,- передает Керчь.ФМ.

Для получения государственных услуг, предоставляемых подразделениями МВД России, необходимо обращаться:

- Отделение № 2 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым (г. Керчь, ул. Д. Глухова, 5) – выдача, замена водительских удостоверений и государственных регистрационных знаков на транспортные средства.

График работы МРЭО г. Керчи:

Понедельник неприемный день

Вторник 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00)

Среда 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00)

Четверг 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00)

Пятница 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00)

Суббота 09:00-17:00 (перерыв 13:00-14:00)

Воскресенье неприемный день

Телефон для справок: (36561) 7-82-44

- Информационный центр

УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Ленина, д. 8 (общественная приемная) – прием заявлений, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, факта уголовного преследования либо о его прекращении, а также о реабилитации жертв политических репрессий.

График приема заявлений о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости:

Понедельник с 14:00 – 16:00 ч.;

Вторник с 09:30 до 12:00 ч.;

Среда с 09:30 до 12:00 ч.

График выдача справок о наличии (отсутствии) судимости:

Понедельник с 09:30 до 12:00 ч.;

Вторник с 15:00 до 17:00 ч.;

Среда с 15:00 до 17:00 ч.

График прием заявлений по вопросам реабилитации жертв политических репрессий

Понедельник с 09:30 до 12:00 ч.

Среда с 14:00 до 16:00 ч.

Телефон для справок в дни приема (36561) 7-81-21

- Центр лицензионно-разрешительной работы (г. Керчь, ул. Ленина, 8, кабинет № 71) - осуществление работы по приему от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также оформление и выдача лицензий, разрешений на оружие.

Прием граждан: понедельник, среда и четверг с 10:00 – 13:00 часов, с 14:00 – 16:00 часов.

Телефон для справок (36561) 7-81-26

- Отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Комарова, 7) – предоставление государственных услуг в сфере миграции.

Телефон для справок (36561) 7-81-84

Напоминаем гражданам о возможности получения государственных услуг МВД России в онлайн режиме через Единый портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru.

Предоставление государственных услуг в электронном виде дает возможность гражданам, не выходя из дома, подать заявление на получение государственных услуг МВД России, что позволяет значительно сэкономить личное время.