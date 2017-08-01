За 7 месяцев текущего года усыновлены 8 детей семьями Симферополя.

Об этом сообщила в ходе оперативного совещания начальник департамента по делам детей администрации города Светлана Щербакова, пишут Новости Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«За 7 месяцев текущего года усыновлены 8 детей (прим. — в Симферополе), оставшихся без попечения родителей, 1 из них усыновлен иностранными гражданами. В настоящее время готовятся необходимые документы для усыновления еще 3-х детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в республике за 6 месяцев усыновлены 12 детей, оставшихся без попечения родителей», — сообщила Щербакова.

Начальник департамента по делам детей администрации Симферополя отметила, что всего на территории города в семьях усыновителей проживает 281 ребенок.

Напомним, в Крыму усыновители будут получать ежемесячные выплаты на третьего ребенка. В Крыму за год усыновили 43 ребенка