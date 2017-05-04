Пресс-служба МЧС Крыма рассказала подробности вчерашней аварии с участием мопеда и легковушки.
Столкновение легкового автомобиля «ГАЗ 3110» и мопеда произошло по ул. Свердлова, - передает Керчь.ФМ.
Пострадал водитель мопеда, житель г. Керчь 1955 г.р., который был доставлен в травматологическое отделение ГБУЗ РК Керченской центральной городской больницы с диагнозом: «ссадины верхних конечностей, ушиб затылочной области».
Фото: архив
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