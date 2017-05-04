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Мопедист отделался ссадинами и ушибом после столкновения с «Волгой» в Керчи

Пресс-служба МЧС Крыма рассказала подробности вчерашней аварии с участием мопеда и легковушки. Столкновение легкового автомобиля «ГАЗ 3110» и мопеда произошло по ул. Свердлова, - передает Керчь.ФМ. Пострадал водитель мопеда, житель г. Керчь 1955 г.р., который был доставлен в травматологическое отделение ГБУЗ РК Керченской центральной городской больницы с диагнозом: «ссадины верхних конечностей, ушиб затылочной области». Фото: архив

Служба новостей Керчь.ФМ

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