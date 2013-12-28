Старый асфальт, который сняли перед ремонтом дорог в Керчи, высыпали жителям дома по ул. Еременко во двор. Об этом сайту Керчь.ФМ рассказала постоянная читательница.

«04.08 в 5 утра во дворе дома по улице Еременко, 38, сотрудники компании Крым магистраль строй рассыпали старый асфальт, снятый с центральной дороги ,которую строили во дворе нашего дома. Причем делали это очень спешно и как попало. Дороги у нас во дворе нет давно, но это не значит, что нам нужно было высыпать мусор под ноги. Дети по прежнему не могут ездить по двору на велосипеде, самокате. Обувь вся испорчена, асфальт старый липнет к обуви, от жары все плавится. Тереконы этого мусора уложили возле старой бани, ветер пыль эту разносит в квартиры ,все черное, вонь от старого дорожного полотна. Мы не быдло, конечно, проще высыпать нам под ноги, чем вывозить и утилизировать. Управляющая компания Рембытсервис не реагирует, говорят первый раз об этом слышат. Прошу помочь прочистить им слух и открыть глаза», - написала керчанка