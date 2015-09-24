Крымские спасатели в связи с аномальной жарой и высоким классом пожарной опасности в Республике переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Аномальная жара, по данным метеорологов, продержится на полуострове до 14 августа.

«В связи с продолжительными аномально высокими температурами, высоким классом пожарной опасности на территории Республики Крым, возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и ландшафтными пожарами, а также в целях принятия оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, сокращения сроков реагирования на них, снижению ущерба и потерь, силы и средства МЧС Республики Крым переведены в режим функционирования "Повышенная готовность"», — говорится в сообщении.

Крымские спасатели работают в усиленном режиме, обеспечивая защиту от пожаров на открытых территориях и в экосистемах республики. Осуществляется контроль за оперативной обстановкой, связанной с возгораниями.

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