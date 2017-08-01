МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «САЛЮС» ПРИГЛАШАЕТ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРОЙТИ МЕДКОМИССИЮ В ШКОЛУ И ДЕТСКИЙ САД.
Для тех родителей, кто не хочет стоять в очередях городской детской поликлиники, мы оказываем услуги по диспансеризации ребенка перед школой.
В нашем медцентре вы посетите педиатра, который составит для малыша список специалистов, направит на УЗИ, ЭКГ и даст перечень анализов, необходимых для прохождения медкомиссии в школу или детсад.
Сдать все анализы, пройти УЗИ, ЭКГ и посетить нужных для комиссии врачей вы сможете в медицинском центре «Салюс» в спокойной, комфортной обстановке в течении 1 дня.
В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДКОМИССИИ У НАС?
Нет очередей, всегда вежливые врачи, гарантированно высокая квалификация специалистов, верная интерпретация результатов анализов, быстрое прохождение всех необходимых врачей и оформление медкарты ребёнка без лишних нервотрёпок. Своя сертифицированная лаборатория и УЗ-сканеры экспертного класса.
Все анализы, УЗИ, ЭКГ и обследования вы проходите в одном месте, без беготни по поликлиникам и лабораториям за заключениями врачей, анализами и их результатами.
Получить информацию по медкомиссиям и записаться на приём вы можете:
по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33
стоматология: +7 978 109 28 18
по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5
часы работы: пн.-сб. 8:00 – 18:00
Вся информация об услугах медицинского центра «Салюс» доступна на нашем сайте.