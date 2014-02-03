В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читателей с жалобой на бездействие ЖЭКа. Керчане рассказали, что во дворе между домами Бувина, 5 и 3 и Мирошника, 8 цветет амброзия. Жители обращались в ЖЭК по данной проблеме, но никаких действий по вырубке аллергенного растения так и не произошло.

«На прошлой неделе обращались в МЧС, исполком и сам ЖЭК (здесь была только секретарь). Отреагировали все, кроме ЖЭК-4.

В прошлом году также никаких действий со стороны ЖЭК 4, местные жильцы вырывали вручную с губительными последствиями для себя.

Сейчас идет распространение пыльцы. Для аллергиков наступил критичный период», - написали люди.