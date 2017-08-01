С 1 сентября этого года меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме льготным категориям граждан будут предоставляться с месяца обращения.

Об этом сообщает пресс-служба департамент труда и социальной защиты населения администрации, - передает Керчь.ФМ

Льготным категориям граждан, обратившимся за предоставлением меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме до 31.08.2017 года, скидка по плате указанной меры социальной поддержки будет назначена с 01.09.2016 года.

Гражданам возрастной категории старше 70-80 лет, обратившимся до 31.12.2017 года за оформлением льготы по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, компенсация будет назначена с 01 января 2017, но не ранее даты установления права.

Основными условиями предоставления МСП по оплате взноса на капитальный ремонт являются:

- наличие регистрации в жилом помещении;

- наличие права собственности на жилое помещение по месту регистрации в многоквартирном доме.

Для предоставления мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт гражданам старше 70-ти и 80-ти лет необходимо быть неработающими собственниками жилья и иметь регистрацию в данном жилом помещении, проживать одиноко или в семьях, состоящих из неработающих граждан, достигших пенсионного возраста.

Заявление возможно оформить на приеме у специалиста отдела по предоставлению льгот отдельным категориям граждан ДТСЗН лично собственнику жилья, либо доверенному лицу, полномочия которого оформлены нотариально, предоставив следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя и место его жительства (паспорт РФ);

2) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

3) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;

4) технический паспорт на жилое помещение;

5) документ о наличии лицевого счета на оплату взноса на капитальный ремонт;

6) документ, подтверждающий право гражданина на получение мер социальной поддержки (удостоверение, справка МСЭК и т.д.); для возрастной категории старше 70-80 лет - трудовая книжка гражданина и членов семьи совместно проживающих;

7) справку с места жительства о совместно зарегистрированных членах семьи;

8) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя гражданина, - в случае подачи заявления представителем.

Все перечисленные документы предоставляются в копиях с одновременным предъявлением оригиналов.

Прием граждан проводится по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 5, каб. № 6, каб. № 10, каб. №1 01. Приемные дни: понедельник, четверг с 08-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 12-45. Тел. Для справок 2-12-93, 6-20-96, 6-68-85.

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