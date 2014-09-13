В Керчи сегодняшний день дороги убирают две пары коммунальных машин. Водители работают в 3 смены, меняя друг друга. Об этом редакции Керчь.ФМ сообщил замглавы администрации Евгений Адаменко.

«Техника работает круглые сутки. Чтобы все понимали, Керчь – это сейчас одна большая стройка. Это и мост, и Таврида. Плюс к этому, через город идут большегрузы со стройматериалами для всего Крыма, поэтому, если мы не будем убирать круглосуточно, то через 2 дня город просто утонет в пыли. Это нужно понимать и принять. Никто специально на Чкалова и Свердлова в «час пик» не выезжает. Водители работают по заданному маршруту круглосуточно, чтобы избежать оседания пыли», - прокомментировал Адаменко.

Напомним, керчане жалуются, что из-за коммунальной техники, моющей дороги, они не могут вовремя попасть на работу.