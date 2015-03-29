После многочисленных жалоб керчан, коммунальные службы города почистили ливневку на улице Щорса, но мусор после себя оставили на дороге. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали местные жители.

«Ливневку почистили. Теперь, логично, во время дождя вода должна уходить в ливневую канализацию. Но как она туда попадет, если весь мусор с ливневки коммунальщики оставили рядом с ней? Частично, этим мусором и грязью заложили выбоины на дороге. Теперь эту грязь смывает водой опять в ливневку. Все продолжается», - рассказали керчане.

Также местные жители сообщили, что на Щорса в начале лета был ямочный ремонт, который их не удовлетворил.

"Дорогу "подлатали" только рядом с воинской частью и напротив оптового рынка, и то, качество ремонта оставляет желать лучшего, а остальную часть улицы так и не делали", - написали керчане.

Напомним, на очистку ливневок на Щорса, Дудник и Полевой потратят 400 000 рублей.

На частичный ремонт дорожного полотна по улицам Вокзальное шоссе, Пирогова, Кирова, Самойленко, Толбухина, Правды, Фурманова, Горького, Ворошилова, Гагарина, Щорса выделяли 980 тыс рублей.