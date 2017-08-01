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В Крыму на два дня прогнозируют ливни и грозы

В Крыму вечером 14 августа и в течение суток 15 августа ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м\с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ Это связано с прохождением холодного фронта. В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукреплённых, широкоформатных рекламных конструкций и ветхих строений.

Служба новостей Керчь.ФМ

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