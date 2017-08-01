Под Керчью, в поселке Маяк, в 2018 году планируют провести водовод и канализационный коллектор. Об этом жителям поселка сообщил Глава муниципального образования Николай Гусаков, - сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

На вопрос граждан о подведении коммуникаций в дома, Гусаков сообщил, что на данном этапе готовится проектно-сметная документация.

«Водопровод в дома будет проводиться после того, как будут проложены канализационные сети. Потому как практически все дома в поселке оборудованы выгребными ямами, которые не герметичны и вода при большом ее потреблении будет разрушать фундамент. То есть устанавливать систему водоснабжения в поселке необходимо параллельно или после того, как будет подведена канализация», - сообщает ведомство.

Также граждане подняли вопрос о доставке детей в школу, так как в поселке существуют проблемы с маршрутным транспортом. Гусаков пообещал проконтролировать движение маршрутных автобусов, и в учебное время добавить утренних маршрутов, чтобы все дети смогли без проблем добираться до школы.

Также для младшей группы детей поселка отремонтируют детскую площадку в районе памятника и подвезен песок.

Фото: пресс-служба