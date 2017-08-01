Под Керчью, в поселке Маяк, в 2018 году планируют провести водовод и канализационный коллектор. Об этом жителям поселка сообщил Глава муниципального образования Николай Гусаков, - сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
На вопрос граждан о подведении коммуникаций в дома, Гусаков сообщил, что на данном этапе готовится проектно-сметная документация.
Также граждане подняли вопрос о доставке детей в школу, так как в поселке существуют проблемы с маршрутным транспортом. Гусаков пообещал проконтролировать движение маршрутных автобусов, и в учебное время добавить утренних маршрутов, чтобы все дети смогли без проблем добираться до школы.
Также для младшей группы детей поселка отремонтируют детскую площадку в районе памятника и подвезен песок.
Фото: пресс-служба