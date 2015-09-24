Под Керчью продолжаются работы на стройке трассы «Таврида». Редакция сайта Керчь.ФМ продолжает следить за ходом строительства. Ранее мы писали, что под Керчью транспорт пустили по новому участку «Тавриды» и на трассе установили столбы для освещения дороги.

Работы продолжаются, на 14 августа, около основной дороги, по которой недавно пустили транспорт, создали новую дорогу, но ее еще не заасфальтировали. Кроме этого вдоль трассы археологи проводят раскопки.

Напомним, «ВАД» получила более 1,6 млрд рублей аванса на строительство «Тавриды». Строительство «Тавриды» идет с отставанием.