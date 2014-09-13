Глава РК Сергей Аксенов распорядился опубликовать список должностных лиц в правительстве Крыма, которые работают с обращениями граждан крайне неэффективно. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

«

Я сказал сегодня Шевцовой (начальнику Главного контрольного управления Совмина РК Елене Шевцовой — ред.) провести служебное расследование, выяснить виновников (а в каждом министерстве есть ответственные за работу с обращениями граждан, в том числе за качество этих ответов), выяснить (обозначить) всех виновников в нарушении сроков, всем выговоры по первому разу объявить, невзирая на должности, звания. Это для начала. И опубликовать список должностных лиц, которые работают с обращениями граждан крайне неэффективно», — заявил Аксенов.

Руководитель аппарата Совета министров РК Лариса Опанасюк сообщила, что с начала 2017 года в правительство Республики всего поступило 30,5 тыс обращений граждан (письменных, устных, на «горячую линию»).

«Основные вопросы, по которым обращались граждане — здравоохранение, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, водоснабжение, мусор, благоустройство городов, улучшение жилищных условий», — уточнила она.

По словам Опанасюк, к настоящему времени из поступивших обращений «положительно решены» только 18%. Вице-премьер также подчеркнула, что 8,5% обращений поступило повторно.