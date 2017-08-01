Крупный град повредил более тысячи гектаров садов в двух районах Крыма, сообщил РИА Крым вице-премьер Правительства Республики Юрий Гоцанюк, - передает Керчь.ФМ

Град выпал в понедельник в Белогорском и Красногвардейском районах.

«Выпал крупный град, диаметром более 20 миллиметров. Ущерб определен. Площадь территории, поврежденной от града, составила более 1100 гектаров, где располагаются фруктовые деревья. Процент повреждения фруктов, листового аппарата и в целом деревьев достиг более 70%», — сказал Гоцанюк на заседании крымского правительства.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что противоградовая служба в Республике должна быть создана в 2018 году, чтобы впредь избежать негативных последствий осадков.