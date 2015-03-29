Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым окончило за первое полугодие текущего года почти 43 тысячи исполнительных производств, что превысило показатель за аналогичный прошлогодний период на 7%. Об этом руководитель крымского управления ФССП Игорь Рудаков рассказал Крыминформу, - передает Керчь.ФМ.

[/quote]«Всего за истекший период окончено почти 43 тысячи исполнительных производств, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал он, добавив, что всего за отчетный период в управлении находились в работе более 105 тысяч исполнительных производств.

При этом сумма взысканных с должников средств составила 456 миллионов рублей, превысив прошлогодний показатель на 17 миллионов рублей, или на 3%. По словам Рудакова, судебным приставам не удалось достигнуть прошлогоднего показателя в сфере наложения арестов на имущество. [quote]«Хотелось бы обратить внимание и на количество наложенных арестов. За первое полугодие 2017 года нами наложено 1 003 ареста, что на целую четверть меньше, чем в 2016 году», – отметил Рудаков.

Снижение показателей в некоторых сферах он объяснил ростом числа поступивших исполнительных документов. Их количество увеличилось на 27,3%, что связано с началом работы в Крыму мировых судей.

«В первом полугодии 2017 года было возбуждено более 66,5 тысяч исполнительных производств. Это количество превышает на 14,5 тысяч показатель аналогичного периода прошлого года и связан с тем, что у нас заработал институт мировой юстиции», – сказал руководитель управления.

При этом в вопросе взыскания налоговых платежей судебные приставы преуспели, взыскав налогов на 230% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Сумма взысканных налоговых платежей в отчетном периоде составила 41,4 миллионов рублей, что на 29 миллионов, или на 230%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», – пояснил Рудаков.