В пгт Орджоникидзе 11 августа прошел второй межрегиональный этап Фестиваля художественной самодеятельности граждан преклонного возраста. В мероприятии приняли участие и керчане.

Организатор - Министерство труда и социальной защиты населения и Государственная программа «Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015-2020 годы».

Об этом Керчь.ФМ сообщили в ГБУ РК «КЦСО» г. Керчи.

В фестивале также приняли участие коллективы из Феодосии, с. Насыпное, с. Владиславовка (Кировского района), из Ленинского района и Судака.

«Керчь достойно представило трио «Любава» под руководством Коновалова Александра Николаевича. Лирическое исполнение народной песни «Ночка луговая» не оставили равнодушными ценителей вокального творчества. Песня «При лужке, лужке» в обработке Коновалова А.Н. была исполнена на одном дыхании. Уже третий год наши коллективы являются лидерами музыкально творчества среди пенсионеров. Трио «Любава» теперь узнаваемо и полюбилось многим», - написали в пресс-службе.

Результаты отборочного тура будут известны до 18 августа 2017г.