В Керчи водоканал продолжает игнорировать некоторые порывы водовода. Итак, около четырех недель вода продолжает течь на Еременко. Аналогичная ситуация произошла около многоэтажного дома по Ворошилова,23. Там вода уже льется вторую неделю. По информации диспетчера, там никаких порывов нет и вода по улице не течет. Видимо, вода под ногами керчан - это не вода.

Такая же ситуация на Генерала Петрова и на Кирова, где порыв не устраняют в течение недели.

Журналист Керчь.ФМ обратился за комментарием к директору водоканала Анзору Борлакову, но и в этот раз пообщаться не удалось, так как он, по словам секретаря, подписывал документы, а после этой процедуры день у него расписан и времени для журналистов нет . Тем не менее, секретарь предложила записаться на прием в первую среду месяца. Ранее, секретарь все время сообщала, что директор находится на совещании, главный инженер в отпуске и заместителя у него нет.

Стоит только догадываться, почему начальник водоканала не хочет прокомментировать ситуацию с водоснабжением в городе. А это многочисленные порывы, которые не устраняются неделями и кубы воды, стекающие в ливневку. Это и проблемы с водоснабжением в Опасном и Капканах. Это выключение воды в 22.00 часа на Ворошилова и многое другое.