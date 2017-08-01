В Ленинском районе 14 августа произошло два возгорания сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Так, днем поступил сигнал о возгорании сухой растительности на окраине пгт. Багерево. Спасатели в течение 20 минут ликвидировали возгорание травы. Общая площадь возгорания составила 450 м. кв. Пострадавших нет.

В этот же день, вечером, на пульт огнеборцев снова пришло сообщение о возгорании сухой травы в с. Октябрьское. Площадь составила 150 кв.м. В течение 10 минут огонь полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

Напомним, в Крыму снова продлили пожароопасный период

Фото: пресс-служба