Контртеррористическая операция по освобождению заложников и нейтрализации захвативших буксир террористов прошла в Чёрном море у побережья Крыма в рамках тактико-специального учения «Вихрь – МЭД – 2017». Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по РК, - передает Керчь.ФМ

«В учебной ситуации проверены взаимодействие и слаженность действий подразделений ФСБ России, Черноморского флота, МЧС, МВД и других ведомств, дислоцируемых на территории Крыма. Руководителем оперативного штаба отмечен высокий уровень профессиональной подготовки задействованных сил к практическим действиям в условиях проведения контртеррористической операции в морском районе», – говорится в сообщении.

В Погрануправлении уточнили, что по сценарию учений объектом условного террористического акта стал морской буксир. Используя автоматическое оружие, группа «террористов» захватила судно и заложников из состава судокоманды для ухода в сопредельное государство. К месту захвата судна вертолётами и катерами были переброшены оперативно-боевые подразделения группировки сил и средств оперативного штаба в морском районе.

В результате переговорного процесса с «террористами» склонить их к отказу от дальнейших преступных действий не удалось, поэтому освобождение заложников и нейтрализация нарушителей прошли силовым методом.

«Финалом учений стало проведение боевого мероприятия подразделениями специального назначения. При этом оперативно-боевые подразделения на практике отработали варианты нейтрализации условных террористов и освобождения заложников беспарашютным десантированием и абордажными действиями», – сообщили в пресс-службе и добавили, что для доставки подразделений к захваченному судну применялись авиация ФСБ России и силы Черноморского флота.