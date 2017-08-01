В Керчи 12 августа в Лапидарии «Музее каменных древностей» состоялась презентация уникального объекта – фрагментов штукатурки с элементами росписи новооткрытого склепа кургана «Госпитальный».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Как мы писали ранее, курган «Госпитальный» раскопали в рамках археологических исследований съезда с Керченского моста.

«В ходе проведения археологических изысканий и был открыт подкурганный склеп с уступчатым перекрытием. Подобный тип погребальных сооружений популярен для архитектуры Боспора IV в. до н.э. Грандиозная конструкция склепа с двумя камерами и дромосом (коридором) ещё в процессе открытия удивила интереснейшими находками. Несмотря но то, что склеп грабился неоднократно, начиная с эпохи античности, и был сильно разрушен, погребение сохранило прекрасного качества штукатурку (что уже редкость для боспорских погребальных сооружений!), на поверхности которой обнаружены рисунки с удивительными сюжетами!

На поверхности двух сохранившихся уступов перекрытия красной охрой нанесены граффити. Один из сюжетов определяется как батальная сцена: скачущие во весь опор всадники с развевающимися на ветру флагами движутся навстречу противостоящему им конному войску. Рядом выше схематично изображён солярный знак («солнце») в виде окружности с заключёнными внутри перекрещивающимися «лучами» и лучники.

Стены камеры покрывали загадочные граффити, выполненные углём, среди которых угадывались многочисленные изображения кораблей, очертания примитивно нарисованных коней и некий «шахматный орнамент»», - пишет ведомство