Российские археологи детально изучили курган IV века до нашей эры возле моста через Керченский пролив и выяснили, как проходили погребальные церемонии в древнегреческом Боспорском царстве. Как мы сообщали ранее, в кургане «Госпитальный» в Керчи нашли саркофаг со скелетом подростка.

Кроме того, археологи обнаружили уникальные рисунки в ходе раскопок. Об этом сообщает пресс-служба института археологии РАН, - передает Керчь.ФМ

«Интереснейшие схематические рисунки, нанесенные на штукатурку охрой и сажей, видимо, в III–V вв. н.э. Изображены батальные сцены, корабли, солярные символы и др. Стиль изображений напоминает подобные в склепе Сабазидов в Керчи», - сообщает ведомство.