В Крыму с 16 по 19 сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

В пожароопасный период категорически запрещается:

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем;

• курить, бросать горящие спички, окурки;

• использовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

• запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.