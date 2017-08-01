В Крыму с 15 августа по 15 сентября МЧС России проведет месячник безопасности детей. Мероприятие направлено на подготовку детей и молодежи к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, привитие навыков безопасного поведения на дорогах, адаптацию после летних каникул.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

«Крымское подразделение МЧС России подготовило целый ряд мероприятий во всех городах и районах Республики, - рассказал Сергей Шахов. - Спасатели, сотрудники федеральной противопожарной службы, Центра ГИМС, а также добровольные пожарные общества в течение месяца будут обучать подрастающее поколение правилам безопасного поведения и действиям при возникновении различных чрезвычайных ситуациях, проведут пожарно-тактические учения, занятия по правилам использования первичных средств пожаротушения, конкурсы рисунков для детей и покажут находящуюся на вооружении пожарную технику».

В рамках месячника также планируется проводить инструктажи и беседы с руководителями, педагогическим и преподавательским составом, обслуживающим персоналом и учащимися на объектах образования по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, тактико-строевые учения и практические тренировки по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров.

А 1 сентября во всех крымских образовательных организациях начального и среднего образования пройдут Всероссийские открытые уроки с учащимися по вопросам соблюдения мер безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях и пожарах.

Особое внимание будет уделено действиям по сигналам гражданской обороны: "Воздушная тревога", "Радиационная опасность", "Внимание всем" и прочие.

Фото: пресс-служба