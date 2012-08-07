Безопасность проведения морской операции по транспортировке и установке арочных пролётов Крымского моста обеспечивали сотни представителей силовых структур и десятки единиц специализированной техники. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ.

«Слаженная работа силовиков позволила строителям и морякам в спокойном режиме выполнить все этапы сложной морской операции, включая транспортировку плавопор из Севастополя в Керчь, доставку обеих арок от Керченского берега до фарватера и их подъём на высоту 35 метров», – сообщил заместитель руководителя строительства по транспортной безопасности Сергей Пиклун.

В инфоцентре отметили, что охрану морской операции осуществляла Росгвардия, пограничники, сотрудники оперативной противодиверсионной группы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, подразделения МЧС, МВД и транспортной безопасности строительства.

Сотни военнослужащих и десятки единиц специализированной техники вели круглосуточный мониторинг обстановки в воздухе, на суше, воде и под водой. Постоянно действующий на стройплощадке режим безопасности был дополнительно усилен в период морской операции на керченском участке, а также в проливе, по маршруту движения буксирного ордера, и у фарватерных опор.

По словам заместителя начальника штаба крымского соединения войск Национальной гвардии РФ полковника Сергея Агаришева, обеспечение безопасности во время монтажа арок Крымского моста стала удачным примером тесного взаимодействия силовых подразделений.

«В течение трех месяцев личный состав военнослужащих, сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств, отработал каждый по своим родам деятельности. В течение всего периода не допущено никаких нарушений общественного порядка, не возникло никаких внештатных ситуаций», – сказал Агаришев.

Безопасность строительства Крымского моста в постоянном режиме обеспечивают специализированные подразделения. Организована централизованная комплексная система охраны строительных площадок на весь период проведения работ. На объекте установлены инженерные заграждения и камеры наблюдения. По периметру технологических площадок работают контрольно-пропускные пункты. Перед заездом на территорию проведения работ автомобили с грузами проходят специализированный досмотр. Для обеспечения безопасности строительства на обоих берегах Керченского пролива развернуты мобильные инспекционно-досмотровые комплексы. Охрану морской акватории в районе строительства осуществляют корабли Новороссийской военно-морской базы.

Напомним, установка арок Крымского моста обошлась в 1,6 млрд рублей