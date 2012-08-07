В редакции Керчь.ФМ постоянные читатели прислали жалобу на дорогу по ул. Зябрева. Читатели отмечают, что вскоре не смогут проехать к своим домам из-за отсутствия асфальта на дороге.

«Я живу в частном секторе. И каждые день, чтобы добраться до наших центральных разбитых дорог я еду по разбитой внутридомовой. Но у людей эти дороги размером по 100-300 метров, а мне приходится несколько километров по 10-сантиметровым ямам ехать. Люди возле своих домов иногда засыпают мусором ямы, но этот «ремонт» до первого дождя», - написал читатель.