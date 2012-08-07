В Керчи прошла церемония посвящения казачьего знамени хуторского Керчь-Еникальского казачьего общества. В ней принял участие глава муниципального образования. Керчи Николай Гусаков.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передаёт Керчь.ФМ

«В числе почетных гостей Николаю Гусакову, а также присутствующему на мероприятии начальнику отдела по межнациональным отношениям, взаимодействию с общественными и религиозными организациями Администрации города Керчи Сергею Ворончихину предоставили право забить по гвоздю в древко знамени. После знамя осветили священники по православной традиции», - пишет пресс-служба.

Так, 14 октября торжественно произнесли присягу пятеро керчан и двое казаков из Щелкино.