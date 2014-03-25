Полиция Керчи устанавливает местонахождение автомобиля ВАЗ 2103, коричневого цвета, н.з. А139СВ, 82 регион, который в ночь, с 15 на 16 октября, угнали со двора дома № 5, ул. Бувина в Керчи.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ
Особые приметы: левое крыло автомобиля отличается от основного цвета транспортного средства.
Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет информацией о месте нахождения автомобиля либо стал свидетелем происшествия сообщить информацию по телефонам (36561) 6-11-93, 7-81-52, +79787021124 или 102.
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