В Керчи Центр лицензионно-разрешительной работы, вневедомственной охраны, авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Республике Крым организовали и провели патриотическую акцию для детей. Мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Нет - экстремизму и терроризму!» бойцы СОБРа «Халзан», ОМОНа «Беркут».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

Так, в Симферополе, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Евпатории сотрудники Росгвардии рассказали учащимся средних общеобразовательных школ и воспитанникам интернатов алгоритм действий при обнаружении взрывоопасных предметов, а также выполняемые мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций.