Уровень потерь воды в коммунальных сетях Республики Крым составляет 52,2%. Об этом Крыминформу на заседании комитета Государственного совета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам сообщила министр ЖКХ республики Марина Горбатюк, - передает Керчь.ФМ

«Потери воды объективно присутствуют во всех системах муниципального водоснабжения. Утечки и неучтенные потери составляют более половины поданной в сеть воды, – рассказала она. – Существующий уровень потерь воды в коммунальном водоснабжении в Крыму составляет 52,2%».

Министр уточнила, что в разных населенных пунктах уровень потерь отличается – в зависимости от состояния сетей. В жилом фонде в среднем по Крыму водопотери составляют 18-27%, но в некоторых городах достигают 40-60%.