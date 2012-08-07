Сдача единого государственного экзамена по иностранному языку станет обязательной для выпускников российских школ с 2022 года. Об этом РИА Крым сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на всероссийской встрече с родителями учеников в формате видеомоста Москва – Симферополь – Горно-Алтайск – Ярославль – Грозный, - передает Керчь.ФМ

«Планируется обязательное введение единого государственного экзамена по иностранному языку в 2022 году. Министерство образования и науки подготовило дорожную карту. Регионы готовят учителей иностранного языка, повышают их квалификацию», – рассказал Кравцов.

По его словам, в ходе национального исследования качества образования по этому предмету в 5-7 классах были выявлены проблемы.

«Наши дети не всегда хорошо говорят на иностранных языках. В части устной речи мы должны усилить акцент», – считает руководитель ведомства.

Он также добавил, что сегодня прорабатывается вопрос введения обязательного ЕГЭ по истории.

«Была проведена серьезная работа, которая позволила повысить квалификацию учителей, ввести всероссийские проверочные работы по истории. Сейчас вопрос обязательного ЕГЭ по этому предмету обсуждается. Окончательное решение – за министерством образования и науки. Если оно будет принято, мы, конечно же, его реализуем», – подчеркнул Кравцов.

На сегодняшний день в рамках единого государственного экзамена российские школьники в качестве обязательных предметов сдают русский язык и математику.

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