В полицию Ленинского района 9 октября поступило сообщение от пенсионера из села Глазовка о том, что у него из домовладения похитили газонокосилку и инструменты на общую сумму около 9 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

На место приехали сотрудники полиции, которые в течение нескольких часов установили причастного к совершению кражи. Им оказался родной сын заявителя – 32-летний ранее судимый молодой человек.

Подозреваемый написал явку с повинной и пояснил, что ему были нужны деньги для приобретения спиртного. Зная, что у отца есть газонокосилка и различные инструменты, решил их похитить и продать. Вырученные от продажи имущества отца деньги успел потратить на свои нужды.

Полицейские установили местонахождение похищенного имущества, изъяли его и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкцией статьи предусмотрено наказание от крупного денежного штрафа - до пяти лет лишения свободы.