Керчане принимают участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который в этом году проходит в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
«Республику Крым на Всемирном фестивале молодежи и студентов представляют 100 самых талантливых самых активных и самых перспективных молодых людей из разных городов Крыма», - пишет пресс-служба.
Керчь на фестивале достойно представляет Екатерина Сушко - председатель Керченской городской организации Российского Союза Молодежи, Алексей Деревенец - руководитель Керченского городского отделения КРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России", Энвер Ковляметов - заместитель председателя КГО Российского Союза молодежи, Алексей Нарижный - заместитель руководителя КГО КРО ВОО Молодая гвардия Единой России, Олег Гамаюнов - педагог-организатор Керченского Государственного Морского Технического Университета.
Также, вместе с участниками проводился отбор волонтеров на Фестиваль, одним из них стала керчанка Елизавета Мокропуло.
Как пишет пресс-служба, изначально от Керчи было подано около 20 заявок, а в итоге прошло только 5 молодых людей.