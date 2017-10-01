Керчане принимают участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который в этом году проходит в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«Республику Крым на Всемирном фестивале молодежи и студентов представляют 100 самых талантливых самых активных и самых перспективных молодых людей из разных городов Крыма», - пишет пресс-служба.

Керчь на фестивале достойно представляет Екатерина Сушко - председатель Керченской городской организации Российского Союза Молодежи, Алексей Деревенец - руководитель Керченского городского отделения КРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России", Энвер Ковляметов - заместитель председателя КГО Российского Союза молодежи, Алексей Нарижный - заместитель руководителя КГО КРО ВОО Молодая гвардия Единой России, Олег Гамаюнов - педагог-организатор Керченского Государственного Морского Технического Университета.

Также, вместе с участниками проводился отбор волонтеров на Фестиваль, одним из них стала керчанка Елизавета Мокропуло.

«С осени 2016 года началась регистрация на фестиваль. Потенциальных участников ждал жесткий отбор: регистрация на сайте Всемирного фестиваля, рассмотрение заявок Региональным подготовительным комитетом, собеседование на русском и английском языках, рассмотрение заявок Центральным подготовительным комитетом. На каждом из этапов выбирали лучших из лучших. Последним из этапов был образовательный форум волонтеров и участников Всемирного фестиваля», - рассказали в ведомстве.

Как пишет пресс-служба, изначально от Керчи было подано около 20 заявок, а в итоге прошло только 5 молодых людей.