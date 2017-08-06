За минувшую неделю специалисты отдела карантинного фитосанитарного надзора на государственной границе пресекли 51 попытку ввоза на полуостров из Украины продукции растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Управления, - передает Керчь.ФМ.

Запрещённые к ввозу товары общим весом 232 кг выявили при проведении карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

Так, в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших с территории сопредельного государства, обнаружили: 42 кг овощей, 23 кг картофеля, 94 кг фруктов, 49 кг орехов и сухофруктов, 5 кг фасоли, 1 кг семенного материала. Кроме того, в сумках и чемоданах граждан находилось 159 единиц посадочного материала, 3 горшечных растения, а также 18 кг прочей продукции растительного происхождения.

В целях недопущения проникновения и распространения в Крыму карантинных для Российской Федерации объектов потенциально опасную продукцию вернули на территорию сопредельного государства.

С начала 2017 года на территорию Украины вернули 13 тонн 213 кг, 18293 штуки, 508 пакетов и 5,8 кубометра подкарантинной продукции, которую выявили в ручной клади и багаже пассажиров.