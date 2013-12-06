Представители ФСИН отчитались о предотвращенных попытках доставить в тюрьмы России запрещенные предметы. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в первой половине 2017 года российским заключённым чаще всего пытались передать денежные средства, алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества и средства связи. В частности, при попытке доставки в учреждения уголовно-исполнительной системы было изъято около 4,17 млн рублей, 1 819 литров алкоголя, 27 159 грамм наркотиков и психотропных веществ и 21 656 единиц средств связи», – сообщило издание.

При этом в ведомстве отметили сокращение за два года количества граждан, которые пытались передать запрещенные предметы в места заключения: с 9319 человек в 2014 году до 7255 человек в 2016 году.

В случае, если у заключенного находят запрещенный предмет в первый раз, ему грозит выговор. За дальнейшие нарушения его могут поместить в штрафной изолятор или лишить права на условно-досрочное освобождение.