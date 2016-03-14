Крымские водохранилища естественного стока наполнены на 65%, чего вполне достаточно до конца года. Об этом Крыминформу на заседании комитета Государственного совета Республики Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам сообщил председатель Госкомводхоза РК Игорь Вайль, - передает Керчь.ФМ

«На сегодняшний день наполненность водохранилищ естественного стока составляет в среднем 65%, – рассказал он. – Данных запасов без учета притоков для нас вполне достаточно до конца 2017 года».

В частности, Cимферопольское водохранилище, по данным главы Госкомводхоза, наполнено на 70%.

Напомним, Глава Госкомводхоза рассказал о состоянии Северо-Крымского канала.