В Керчи в ДШИ им. Р.В. Сердюка прошло праздничное концертное мероприятие «Её величество – музыка». Учащиеся и преподаватели школы продемонстрировали свое высокое исполнительское мастерство. Об этом Керчь.ФМ рассказали в школе.

«Директор школы искусств Пензев С.Г. тепло поприветствовал присутствующих и вручил благодарности «За профессионализм в подготовке учащихся – Лауреатов международных конкурсов» преподавателям Галкиной М.В. и Холодной Е.И. Высокую профессиональную оценку своего труда получила заведующая вокально – хоровым отделением, преподаватель школы Ледниченко С.М. Коллектив школы поздравил Светлану Михайловну с получением государственной награды Республики Крым - медалью «За доблестный труд», - рассказали в школе.

Заместители директора по УВР Шалова Л.А. и Ковисова В.В. зачитали Приказ об объявлении благодарности педагогическому составу «За успешную профессиональную деятельность и добросовестный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения».